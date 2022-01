Juventus: colpo Depay, le ultime da Ceccarini

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sulla ricerca di un portiere della Juventus

"Ora ha due necessità: l'attaccante, che deve prenderlo in virtù di quanto accaduto a Chiesa. Potrebbe essere anche una punta, come Azmoun o Depay. L'altro è un centrocampista, nel caso dovesse andare via Arthur, ma il portiere non credo sia una priorità".

