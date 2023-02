Juventus, Bremer: "Non cerco alibi, contro il Napoli non sono stato all'altezza"

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Nantes:

"Ho fatto qualche gara non all'altezza ma mi sono ritrovato, la crescita c'è stata e il prossimo anno sarà importante. Le mie gare negative? Non cerco alibi. Ho fatto male, con Monza e Napoli non sono stato all'altezza. Cinque anni fa nessuno mi conosceva, lo scorso anno ho vinto il titolo di miglior difensore. Resilienza, è il mio segreto: guardo avanti".