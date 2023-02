Notizie Calcio - Gleison Bremer guarda direttamente al prossimo anno. Certo dovranno concludere la stagione degnamente e col massimo risultato possibile, ma il difensore brasiliano della Juventus, causa la maxi penalizzazione incassata per la questione plusvalenze, si affaccia direttamente alla prossima stagione come annunciato in conferenza stampa: “Ci hanno tolto 15 punti e non sappiamo se li riavremo… ma il prossimo anno inizieremo da zero e le aspettative saranno tutt’altre”.