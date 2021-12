Juventus, Bonucci: "Napoli? Gennaio impegnativo e sull'obiettivo Champions..."

Ultime calcio - Da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards, Leonardo Bonucci ha parlato di Juve e Nazionale: "Con la vittoria dell'Europeo siamo diventati leggenda, ma ora dobbiamo qualificarci per il Mondiale. E con i bianconeri dobbiamo entrare nelle prime otto d'Europa".

Bonucci pensa al Napoli e allo scudetto

Su che cosa vi concentrerete, da adesso in poi, tra Juve e Nazionale in attesa di chiudere quest'anno per voi fantastico? "Con la Juve abbiamo un gennaio molto impegnativo, poi ci saranno gli ottavi di finale di Champions League. La Juve merita di entrare nelle prime otto squadre d'Europa, perciò dobbiamo andare avanti. Per quanto riguarda l'Italia, dopo un grande 2021dobbiamo centrare a marzo l'obiettivo di qualificarci per il Mondiale". (ANSA).