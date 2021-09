Juventus, Allegri: "Vittoria fortunata e di sofferenza: la qualità dei ragazzi la conosco. Chi è entrato ha fatto molto bene"

Ultime calcio - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato a Dazn la vittoria contro lo Spezia:

“Menomale abbiamo vinto una partita di sofferenza, perchè altrimenti pensavamo che non c’era più bisogno di niente ed eravamo diventati bravi. Invece è stata una bella vittoria, importante soprattutto. Siamo stati anche un pizzico fortunati sulla palla che è rimasta lì sulla linea, però ci hanno ridato un po’ indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Poi ci sono da migliorare tante cose, perchè abbiamo dei giocatori che nelle scelte dell’ultimo passaggio, nel tiro in porta, devono fare assolutamente meglio. Non dovevo aspettare risposte nè da lui nè da nessuno, i giocatori li ho sotto vista tutti i giorni e li vedo, le qualità sono quelle, poi lui era rientrato dall’infortunio con la Nazionale, stasera mi ha chiesto il cambio perchè gli si stava indurendo di nuovo il flessore, quindi bisogna avere a che fare anche con queste cose giocando una volta ogni tre giorni. Poi soprattutto Federico è un giocatore che strappa molto. Però stasera, a differenza delle altre volte, quelli che sono subentrati, sono entrati bene”.