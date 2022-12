Notizie calcio. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole pareggiata per 1-1 contro lo Standard Liegi.

Allegri ha voluto ricordare anche Pelè, dicendo la sua sul consueto paragone con Maradona:

"Pelè è stato un giocatore unico, io l’ho visto solo nei filmati, ma oltre che come calciatore anche come persona va ricordato come esempio per i più giovani. Dopo sono arrivati i vari Maradona, Messi, ma lui credo che sia stato il più bravo”.