Juventus, Allegri a sorpresa: "Contento del pari, conservata la distanza dal Milan. Il campo ci ha condizionati"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Milan. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Stasera è stata una bella partita. Noi arrivavamo da tante partite, stasera era importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi e rimanere lì attaccati. In caso di sconfitta saremmo andati a 10 punti e sarebbe stato un vedere più negativo. Negli ultimi venticinque-trenta metri bisogna essere più lucidi nell'ultimo passaggio. Sbagliamo la misura nonostante il campo non ha permesso né a noi né a loro. E' stata una partita combattuta con grandi contrasti. E' giusto il pari. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo potevamo sfruttare meglio il campo aperto. Abbiamo affrontato un buon Milan e rimanere a questa distanza è importante. Sono contento perchè i ragazzi stanno giocando più da squadra, capiscono nelle due fasi come gestire la palla in certi momenti. Cercavamo di vincere ma non ci siamo riusciti".