Juve Stabia, Polcino: "Ho visto bene il Napoli in allenamento, speriamo in una collaborazione per il futuro. D'Agostino con noi sta facendo benissimo"

Filippo Polcino, amministratore unico della Juve Stabia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Abbiamo provato con un allenamento congiunto quello che è lo stato di saluto delle due squadre. E’ stato un allenamento a tutti gli effetti, non si è badato a risultato o ad altro, solo a provare delle cose in campo. Ho trovato bene e pronti i giocatori in campo. Ho visto un ottimo Napoli. Asse Castellammare-Napoli? Ringraziando dio c’è grande amicizia tra presidenti e direttori, il Napoli in questo momento è la squadra più importante del sud e non solo. Avere un’asse col Napoli può dare benefici a noi e anche loro. Sono argomenti però delicati, quest’anno abbiamo avuto in prestito Giuseppe D’Agostino che sta facendo un gran bene. Oggi ha rischiato anche di segnare".