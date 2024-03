Calciomercato Napoli - Matteo Lovisa, Direttore Sportivo della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Anteprima24:

"Se sono pronto per la massima serie lo diranno gli addetti ai lavori, ma sono cose che non mi interessano. A metà marzo è presto per parlare di queste cose, Napoli o non Napoli. Io ho un contratto fino al 2026 con la Juve Stabia e sto benissimo. Poi se arriverà qualcosa di irrinunciabile lo valuteremo insieme al presidente".