Juve Stabia, Langella: "Mando un grande in bocca al lupo al Napoli per domani. Ripresa campionato? Per noi di B è un grande sforzo economico" [ESCLUSIVA]

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "La ripresa comporterà dei costi aggiuntivi rispetto al decorso normale del campionato perché c'è un protocollo da rispettare. Abbiamo l'attenzione massima su tutti gli aspetti. Lo sforzo è stato molto forte da parte nostra come club di serie B perchè abbiamo ricavi inferiori alla serie A. Inoltre non abbiamo più sponsor, spettatori e diritti televisivi che sono diminuiti come risorse. Non potrò mai condividere le gare a porte chiuse perché lo sport è aggregazione, mi dispiace per i tifosi: spero in futuro si possa aprire almeno agli abbonati. Faccio un grande in bocca al lupo al Napoli per domani sera".