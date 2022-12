Juve Stabia, il presidente Langella: "Ho parlato con Spalletti, ecco cosa gli ho detto. Devo ringraziare il Napoli per un motivo" | VIDEO ESCLUSIVO

Andrea Langella, presidente Juve Stabia, parla in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.it al termine dell'allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia:

"Siamo orgogliosi di essere presenti oggi qui. Devo rinnovare i ringraziamenti alla società del Napoli, alla presidenza, allo staff e ai calciatori. Questa giornata ha coronato per la seconda volta il nostro sogno di giocare contro il Napoli. I nostri giocatori hanno potuto giocare contro calciatori che giocano la Champions e che sono al primo posto in classifica. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti gli stabiesi, a tutti i napoletani e a tutte le loro famiglie".

"Quando sono entrato ho incontrato Spalletti, un'accoglienza sempre affettuosa. Ci siamo salutati col mister, l'avevo incontrato all'Unione Industrali qualche mese fa per una serata di beneficenza. Poi è iniziato questo allenamento congiunto che c'ha fatto gioire in tutti e 90 minuti. A Spalletti ho detto semplicemente che è un grande mister e che vinca sempre il migliore".

"Questo deve essere il prosieguo di questa collaborazione tra Napoli e Juve Stabia, abbiamo tanti talenti che potrebbero emergere".

