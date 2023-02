Juve Stabia, il Ds Polcino risponde alle critiche: "Abbiamo comunque segnato 1 gol al Napoli in amichevole"

Filippo Polcino, direttore sportivo della Juve Stabia, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 4-1 delle vespe contro il Catanzaro. Sconfitta a seguito della quale è arrivata una forte contestazione da parte dei tifosi stabiesi, con la squadra di Castellammare che ha totalizzato 1 punto nelle ultime 5 partite:

"Il girone di ritorno della Lega Pro è un altro campionato, completamente diverso. Ci sono squadre come Messina e Viterbese che hanno iniziato a giocare bene, così come ci sono squadre come noi purtroppo che hanno un calo. Non mi sembra però di non aver visto gare in cui non abbiamo giocato bene. Anche a Foggia, per un tempo li abbiamo messi nella loro area avversaria. Abbiamo mancato almeno 3 occasioni da gol nette. Siamo limitati perché abbiamo una rosa corta, a livello numerico intendo. Ma questa per me è una rosa che con qualche innesto giusto può dire la sua. E vi ricordo una cosa, giusto per come era scarsa la squadra nostra eh, ma vi ricordo che sono 20 le squadre che hanno segnato al Napoli in questa stagione, e tra queste 20 squadre c'è anche la Juve Stabia. Lo so che si trattava di un'amichevole e non fa testo, sono i 3 punti alla domenica che fanno testo, ma quella amichevole che hanno fatto contro di noi prima dell'Inter se la sono giocati forte, noi l'abbiamo visto da vicino come hanno giocato. Intendo dire che il materiale umano c'è, purtroppo sono tantissime le componenti per questi risultati che purtroppo parlano chiaro. Abbiamo fatto 1 punto (da quando è entrato il nuovo allenatore in carica ndr.). Adesso dobbiamo dare un po' di stima ai ragazzi".