Juve, sentite Bremer: "Mazzarri come un padre per me, mi ha fatto capire una cosa importante"

Gleison Bremer, difensore della Juventus e del Brasile, ha rilasciato una intervista ai microfoni del The Telegraph in cui ha parlato del suo passato al Torino soffermandosi anche su Walter Mazzarri, allenatore del Napoli: "Mazzarri era come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità di giocare ed ero arrivato al momento in cui volevo andarmene. Mazzarri però mi ha fatto un un discorso facendomi capire che contava su di me. Mi ha detto di imparare il gioco e che ci sarebbe stato un momento in cui avrei avuto un'opportunità. Ed è andata esattamente così. Dopo un anno l'ho avuta e non ho mai smesso di giocare".