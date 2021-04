Juve, Pirlo sulla Superlega: "Questo è un progetto futuro, il presente è la qualificazione in Champions: sarà uno sviluppo del mondo del calcio"

Ultime calcio - Partita fondamentale per la Juventus che domani affronta il Parma, nella trentaduesima giornata di campionato. Con il Napoli a soli due punti, Andrea Pirlo vuole tornare alla vittoria per confermare la posizione Champions ma sulla Superlega dichiara in conferenza stampa:

"Questo è un progetto futuro, il presente è la qualificazione in Champions. Si può considerare come uno sviluppo del mondo del calcio, ci sono stati tanti cambiamenti nel corso degli anni, sono cambiate regole e il calcio, è cambiata anche la Champions . Il nostro presidente è in prima linea. Stamattina è venuto a parlarci. Siamo fiduciosi perché abbiamo un presidente molto all’avanguardia che può spiegare meglio a cosa consiste”.