Juventus, Paratici: "Niente Suarez, Dzeko anche senza Milik alla Roma? Lavoriamo per un attaccante, abbiamo più idee in testa"

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi istanti prima dell'inizio della sfida di Serie A contro la Sampdoria:

"Dzeko? Non c’e? una situazione Dzeko, ma una situazione attaccante. Serve una punta, lavoriamo, sappiamo dove vogliamo arrivare ma con serenita? perche? mancano ancora 15 giorni.

Dzeko anche senza Milik alla Roma? Ci sono anche altre situazioni in essere. Arrivo in settimana? Lavoriamo per un attaccante che giochi con Cristiano e Dybala. Abbiamo delle cose in testa ma siamo sereni.

Suarez? Non è nella nostra lista, i tempi per la cittadinanza sono superiori alla lista Champions. Non è stato vicino, abbiamo valutato la possibilità prendendo le informazioni sulla cittadinanza".