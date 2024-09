Juve Next Gen, Chiellini: "Prima squadra del Nord che gioca al Sud, siamo dei precursori!"

Claudio Chiellini, Head of Next Gen Area della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club bianconero parlando del campionato che attende la squadra di Paolo Montero. Ecco le sue parole riportate da SportMediaset: "Sarà sicuramente un percorso lungo, come quello dell’anno scorso, con tante difficoltà. Dovremo essere bravi e intelligenti a superarle, perché quest’anno le problematiche non saranno solo tecniche e di campo, ma anche logistiche: siamo infatti precursori anche nel calendario, perché per la prima volta da quando esiste questo criterio di suddivisione dei gironi di Serie C una squadra del nord è inserita nel raggruppamento del sud". Sul girone: "Il girone C sarà sicuramente affascinante, ma anche impegnativo, così come lo era il Girone B, che ci portava a fare delle trasferte molto lunghe, in bus. Quest’anno invece dovremo viaggiare in aereo restando fuori più giorni, con tutte le problematiche che poi si riflettono sull'organizzazione della settimana di lavoro. Anche questo però fa parte di un percorso di crescita e penso che alla fine i ragazzi durante la stagione si renderanno conto che superando le difficoltà, le sconfitte e gli errori, miglioreranno".