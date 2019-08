Divieto ai nati in Campania, la Prefettura di Torino a CN24: "Incontro con la Juve, abbiamo corretto l'anomalia: presto un comunicato ufficiale"

Il divieto di partecipare alla trasferta di Juventus-Napoli a Torino per i "nati in Campania" sarà presto annullato. A preannunciarlo in attesa di comunicazioni ufficiali è stata la Prefettura di Torino, dopo un incontro con i dirigenti juventini in cui è stato chiesto al club bianconero di ritirare la pretesa. In ogni caso, è molto probabile che l'Osservatorio sul calcio decida in ogni caso di escludere dalla partita i residenti in Campania, come spesso è avvenuto negli ultimi anni.

JUVENTUS-NAPOLI, PARLA IL PREFETTO DI TORINO

Il Dott. Claudio Palomba, Prefetto di Torino, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul Canale di Calcio Napoli 24 Tv (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto dichiarato:

"Stadium vietato ai nati in Campania? Il provvedimento sembra calzato per il me, grande tifoso del Napoli ma residente a Roma. Stamattina in seguito alle interlocuzioni di ieri, c'è stato un incontro con la Juventus e rispetto alla decisione dei nati in Campania c'è un ravvedimento, che io avevo già chiesto ieri. Deciderà l'Osservatorio, come sapete, ma non di certo sui nati in Campania. Il buon senso ha prevalso per tutti, quello che ho chiamato refuso ieri è stato stamattina rivisto. Stamattina c'è stata grande collaborazione tra la Questura e la Juventus. L'importante è che nella vendita non si escludano i nati in Campania: faranno un comunicato ufficiale. Ero fino a poco fa con il Questore, mi hanno assicurato che ci sarà un comunicato stampa. Non so se l'Osservatorio, in relazione ad alcuni episodi accaduti al San Paolo, possa decidere di vietare la trasferta, magari ai residenti in Campania. L'importante è che l'anomalia sia stata rettificata. Non compete a noi parlare con la Lega Calcio, abbiamo parlato solo con la Juventus: in Questura c'è stata piena condivisione.

Palomba, che è nato a Napoli ed è un tifoso azzurro, ha parlato anche della squadra e delle sue speranze per il calciomercato.

Sono un sarriano, mi sono trovato in estrema difficoltà. Quando firmo qualche divieto di vendita ai napoletani soffro molto. Calciomercato? Sono in fremente attesa (ride, ndr). James a Torino? Non ho ricevuto comunicazione per l'ordine pubblico (sorride, ndr). Spero che De Laurentiis ci faccia contenti. Non ho mai conosciuto il presidente, manco da Napoli da trenta anni. Ho anche giocato nelle giovanili del Napoli, non sono mai mancato ad una festa per i successi del club azzurro".