Ancelotti in conferenza: "Troppi sette gol presi! Ci hanno messi sotto, sono dispiaciuto. Che impatto Lozano! Non dovevamo concedere spazi su due gol della Juventus"

Ultime Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Serie A, seconda giornata della nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli con la conferenza post partita contro la Juventus. La conferenza in diretta testuale di Carlo Ancelotti del Napoli.

"La gara è semplice da spiegare. Male la prima ora, bene poi nel corso. L'abbiamo rimessa in pari, poi un errore nostro ci ha portato a perderla. Fabian? Era ben posizionato, abbiamo subito il pressing dei due centrali. Matuidi lasciava spazio ma non riuscivamo con un passaggio pulito ad essere più pericolosi. Troppi i 7 gol presi, dobbiamo essere più concentrati. Contropiede? Eravamo posizionati male, dovevamo dare aiuto ad Allan, ma non è stato un problema di equilibrio. Abbiamo preso gol da Higuain e Ronaldo a difesa piazzata. Quando sei lì non puoi concedere spazio.

Personalità? Siamo stati messi sotto nella prima parte per mancanza aggressività. E' vero. Nella parte finale, le energie spese erano tante. Loro ne avevano spese tante, ma anche noi. Cambi? Insigne aveva un problema muscolare e ho preferito toglierlo. Lo abbiamo saputo all'ultimo. Ghoulam l'ho tolto per non restare in dieci, era stato ammonito. Sono meno dispiaciuto per l'autogol, più per quello che ho visto nella prima ora. Elmas? Può giocare dall'inizio. In queste prime due partite ho fatto delle scelte, poi cominceranno le rotazioni. Lozano? Ha giocato bene per essere la prima partita. Ha giocato con carattere e personalità e tornerà utile in questo campionato".