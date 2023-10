Juve, Milik: "A due punti dall'Inter? Pensiamo solo a noi stessi, è lunga"

Dopo il gol nel derby contro il Torino e la vittoria per 2-0, Arek Milik è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Sono contento per la vittoria, il mio gol è un gol importantissimo che ci ha aiutato ad avere più calma e ci ha dato tempo per rilassarci. Oggi non ero al meglio dopo la contrattura muscolare, ma sono tanto contento per questa vittoria importantissima. Vi aspettavate di essere a due punti dall'Inter? Noi guardiamo solo noi stessi, vogliamo vincere sempre e ci concentriamo sui noi stessi perché è l'unica strada per andare avanti. Possiamo sempre migliorare da tutti i punti di vista, a livello di gioco possiamo giocare meglio soprattutto nella fase offensiva ma siamo contenti di questa vittoria, ora c'è la sosta e andiamo avanti. Pensiamo solo a noi stessi, è troppo presto per dire qualcosa di più concreto perché la stagione è lunghissima".