Juve, Giuntoli: "Siamo dietro a progetti come Milan, Inter e Napoli ma vogliamo dire la nostra"

Notizie Calcio Napoli - Intervenuto quest’oggi al festival Trento, Cristiano Giuntoli, neo Ds della Juventus da quest’estate, ha parlato del campionato in corso di Massimiliano Allegri: “Abbiamo una squadra giovane rispetto alla scorsa stagione ma stiamo facendo bene, la strada intrapresa è quella giusta. Sappiamo che ci sono progetti che sono partiti prima di noi come Milan, Inter e Napoli, ma vogliamo crescere per tornare in Champions per motivi economici ma senza porci limiti al contempo. Mercato gennaio? Se dovessero capitare delle opportunità valuteremmo come intervenire”.