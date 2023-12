Juve, Gatti: "Con il Napoli sarà sfida alla pari! Partita bella ma durissima"

Federico Gatti, difensore della Juventus, parla così ai media presenti al Golden Boy. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"Un'emozione enorme, la cosa più bella è che ha portato tre punti. L'Inter non molla ma non ci sono solo loro...".

Cosa significa il bacio alla maglia?

"La Juve mi ha dato tanto e mi ha stravolto la vita, per quello ho baciato la maglia".

Sfida tra Inter e Juve?

"Ancora è presto, l'importante è essere lì tra le tante squadre forti. Sarà un campionato lungo ma molto avvincente".

Siete più consapevoli?

"La consapevolezza c'è sempre stata, i risultati ti aiutano a lavorare meglio ma dobbiamo stare con i piedi per terra ed aggrappati. Ancora c'è tanto da raggiungere con la Juventus".

Voi favoriti col Napoli?

"No, alla pari, sono molto forti e i campioni in carica. Osimhen? Fortissimo, come Kvara o tanti altri, vedi Zielinski e Di Lorenzo. Una partita bella ma durissima".