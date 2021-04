Juve, Danilo: "Se vinceremo la Coppa Italia e arriveremo secondi, la nostra stagione sarà buona"

Intervistato da Sky Sport, il difensore bianconero Danilo ha parlato così del finale di campionato e della finale di Coppa Italia che vedrà la sua Juventus impegnata contro l'Atalanta: "Non c’è una squadra che faccia più paura o che sia più forte di un’altra. Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti, la realtà è questa. Penso quindi che dobbiamo guardare a noi stessi e provare a vincere tutte le partite che restano fino alla fine: se succederà così, allora sicuramente ci qualificheremo in Champions League ancora una volta. Abbiamo fatto una buona stagione, visto che è stata un’annata di cambiamento e non è mai facile cambiare così tanto riuscendo a proporre un bel gioco e vincerle tutte. Se vinciamo la Coppa Italia e arriviamo secondi, questa sarà comunque una buona stagione", ha ammesso il brasiliano.