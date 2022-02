Juve, Allegri: "Scudetto? Siamo a -7 dal Napoli, al momento è fuori dalla nostra portata"

Massimiliano Allegri si tira fuori dalla corsa scudetto. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Juventus ne ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo. Ecco quanto riportano i colleghi di Calciomercato.com "Potenzialmente siamo a 11 punti dall’Inter, e siamo a 7 punti dal Milan e dal Napoli. Noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta che domenica affronteremo. È una squadra fisica e aggressiva e vorrà rifarsi dell’eliminazione di stasera. Dobbiamo farci trovare pronti. Per noi sarà un passaggio importante perché sarà un testa a testa con l’Atalanta fino alla fine. In questo momento le altre, per punteggio, sono fuori dalla nostra portata. Dobbiamo pensare partita dopo partita”.