Juve, Allegri: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli costruite da anni per vincere"

Massimiliano Allegri commenta così ai microfoni di Sky Sport il match vinto oggi per 1-0 sul campo della Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Siamo contenti per la vittoria, erano cinque anni che la Juventus non vinceva a Firenze. Nel primo tempo abbiamo fatto il gol con una bellissima azione, sull'intervento di Rugani dico che è un giocatore che è da 8 anni alla Juventus, merita di starci. Ormai gioca con l'esperienza di un veterano, ha fatto un intervento da grande difensore".

Dove potete arrivare?

"Davanti c'è una squadra che è costruita da anni per vincere gli Scudetto, cioè l'Inter. Poi ci sono altre squadre come il Milan e il Napoli che sono più avanti di noi. Non dobbiamo esaltarci, mancano tante partite. Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions. Miretti spesso viene criticato, oggi ha fatto un gran gol e un inserimento giusto".