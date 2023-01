Juve, Allegri: "Prima di Napoli gare importanti. 38 punti in campo ma ora dobbiamo contarne 23"

Notizie Calcio - “Un primo tempo così non lo abbiamo mai fatto. Contraccolpo per la penalizzazione? Con l’Atalanta è stata una gara particolare, nelle ultime tre abbiamo fatto 1 punto e subito 10 gol. Prima di Napoli abbiamo fatto prestazioni importanti. E’ vero che abbiamo fatto 38 punti sul campo, ma al momento ne abbiamo 23 e dobbiamo essere consapevoli della classifica e lavorare sui gol presi. Chi non se la sente di giocare in queste condizioni si faccia da parte”. Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita col Monza.