Juan Jesus sul rinnovo: "Un onore poter continuare insieme, abbiamo un sogno nel cuore..."

Calciomercato Napoli - "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli… Un onore poter continuare la nostra strada INSIEME", scrive così Juan Jesus attraverso i propri profili social dopo la notizia del rinnovo contrattuale annunciata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, 4 operazioni chiuse

Sono quindi già quattro le notizie di mercato in quest'avvio di sessione estiva: gli arrivi dall'esterno di Khvicha Kvaratskhelia a parametro zero e Mathias Olivera dal Getafe annunciato proprio ieri, poi le conferme interne di Frank Anguissa riscattato dal Fulham e appunto la permanenza anche del difensore brasiliano per un altro anno dopo un'ottima stagione.