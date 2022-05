Juan Jesus a Dazn: "Stagione da 8, peccato aver sprecato alcune occasioni. Prossimo capitano? Koulibaly è il nostro comandante"

Notizie Napoli calcio. Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sono felice 8, perchè abbiamo sprecato un pochino in questo percorso. Anche oggi abbiamo disputato un'ottima partita da grandi posfessionisti anche se non c'erano obiettivi".

Sulla stagione: "Penso che potevamo fare di più, siamo stati per tanto tempo al primo posto. Abbiamo sbagliato in certi punti e Milan e Inter ne hanno approfittato. Però l'anno prossimo ci riproveremo, ora mi riposerò e mi concentrerò sulla famiglia. Scudetto? Spero vinca l'Inter perchè sono legato ai quei colori.

Dispiace che non ci sarà lo stesso gruppo l'anno prossimo, in tanti andanno via. Ma questo gruppo è fatto da ragazzi bravissimi, ad inizia stagione ci davano settimi-ottavi ed invece siamo arrivati terzi e ci dà soddisfazione".

Su Insigne: "E' un ragazzo fantastico e gli auguro il meglio per la prossima stagione. Futuro capitano? Koulibaly è il nostro Comandante e la fascia è giusto che vada a lui"