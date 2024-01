Notizie Napoli calcio. Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso dell’intervallo di Lazio-Napoli, gara bloccata sullo 0-0:

“La difesa a tre ci da sicurezza, ma non mi piace sempre difendere. Dobbiamo gestire il pallone, provare a tirare in porta e portare a casa tre punti che sarebbero importanti per la classifica ed il morale”.