Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso dell’intervallo di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Entrare a freddo? Mamma mia, non è facile soprattutto contro di loro che sono squadra fisica. Per fortuna abbiam fatto gol subito, sarà una ripresa intensa come il primo tempo. Proveremo a fare il secondo gol ed amministrare bene la gara.