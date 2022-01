Juan Jesus a Kiss Kiss: "Crediamo sia allo Scudetto che all'Europa League, il mio futuro dipende da Giuntoli e Spalletti. Napoli? Vivere col mare è un'altra cosa"

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Miglior difesa? E' un lavoro di squadra, non solo dei difensori, il centrocampo dà sicurezza, i terzini magari danno copertura, l'attacco pressa bene ed il lavoro è di tutta la squadra. Sono da 10 anni qui, ma non sono abituato a fare gol, ne avevo fatti due annullati, ora è arrivato, difendere meglio ti dà più sicurezza anche per segnare".

Stavolta sarei uscito dal campo se mi avessero annullato una altro gol (ride, ndr), c'era sempre qualcosa che non andava, per fortuna contro la Salernitana me l'hanno convalidato. C'è rispetto per la maglia, per la società, per i compagni che sono fuori. Mancano elementi importanti, ma chi c'è è importante come chi manca, il gruppo è importante e l'abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole. Dobbiamo partire dalla prima e fare risultato, per stare lì al secondo posto, pensiamo gara dopo gara per un mese difficile ma bello perché il giocatore vuole sfidare Inter, Barcellona o Lazio".

Scudetto? Abbiamo una maglia importante, siamo consapevoli della nostra forza e puntiamo a vincere, giochiamo a Napoli e senza mancare di rispetto ad altri bisogna puntare a tutto, purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ma ci sono Scudetto ed Europa League e ci proveremo fino all'ultima giornata contro lo Spezia. Sono venuto qui con professionalità, senza mai fare polemiche, sempre con rispetto, gli allenatori hanno fatto le loro scelte ma sapevo che potevo aiutare molto di più la Roma come sto facendo ora a Napoli. Quest'anno non era per mettermi in mostra, io sono così, poi se devo rimanere deciderà il direttore ed il mister, ora sono contento in quello che sto facendo. Non dipende solo da me".

Il Barcellona non attraversa un buon momento anche se è sempre il Barcellona e sta facendo un buon mercato, siamo pronti a lottare.

Koulibaly ed Anguissa sono rientri importantissimi, Kouly è qui da tanto, è il comandante, poi Anguissa non me l'aspettavo così forte, ci sta aiutando tanto, è un mercato invernale importante.

Tuanzebe sii sta ambientando molto bene, è molto fisico ma anche tecnico, è una roccia, gli ho detto è impossibile che sei '97, ha una forza pazzesca, viene dal calcio inglese che è meno tattico ma si sta ambientando bene".

A Milano puoi girare più tranquillo, a Roma c'è molto calore, ma a Napoli è come se fossimo della loro famiglia, si nota davvero una differenza nel calore, nell'essere amichevole ed è molto più bello. Pure quando vivevo in albergo, il personale diceva dai dai che dobbiamo vincere. Ovviamente pizza e mozzarella sono buonissime, ovunque si mangia benissimo, la città è bellissima, io ho la vista mare, a Milano c'era la nebbia, a Roma si vive benissimo, ma a Napoli col mare è un'altra cosa".