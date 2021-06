Jorginho: "Tengo davvero molto ad Euro 2020: è la mia prima competizione con la Nazionale! Darò consigli a Raspadori"

Ultime notizie calcio - Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI:

“Ognuno di noi porterà in questo Europeo tanta energia ed entusiasmo. Per quanto mi riguarda non dipenderà solo da quello che ho raggiunto con il mio club ma anche perché sarà la prima competizione che affronterò con la Nazionale e ci tengo davvero molto. L’Italia ha sofferto, tante persone hanno sofferto. Io penso che questo sport può darti tante cose, grandi emozioni, e magari fare qualcosa per il popolo italiano sarebbe molto bello. Mancini? E’ stato importante per la fiducia che mi ha dato. Il percorso che la Nazionale ha fatto è stato molto bello, ci siamo meritati di essere dove siamo adesso anche se bisogna restare con i piedi per terra perché c’è ancora tanto da fare. Raspadori? Cerco sempre di dare consigli ai più giovani, ma non lo conosco ancora bene, avrò l’opportunità di farlo".