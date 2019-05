Jorginho, l'agente: "Seguirà Sarri alla Juventus? Bisogna fare ancora delle valutazioni, è un professionista"

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

¬†“Voleva molto questo trofeo, adesso partir√† con la Nazionale e penser√† agli impegni con l’Italia. Ieri era molto contento, ha passato la notte a festeggiare, un coronamento di una stagione ottima. La voce di Sarri alla Juve con Jorginho? Non lo so, ci sono ancora alcune cose da valutare e l’allenatore si incontrer√† con la societ√† per discutere ogni cosa. Jorginho ha ancora anni di contratto con il Chelsea avanti a s√©. Poi se i blues vorranno cederlo, faremo le giuste valutazioni. Dico solo che Jorginho √® un professionista, cos√¨ come Maurizio Sarri”.