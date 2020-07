Jorginho, l'agente: "La Juve non mi ha chiamato, vedremo. Champions? Spero in un Napoli-Chelsea"

Ultime calcio Napoli - Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Jorginho

"Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern e sarà difficile. Però tutto è possibile, aspetto e spero in un Napoli-Chelsea. Il Napoli, con Gattuso, sta facendo bene. Ha vinto una coppa ma è un peccato che sia lontano dalla qualificazione in Champions League. Jorginho? Ha fatto bene in Champions e vive un momento particolare. Quando il mister ha bisogno, lui è pronto per giocare. Juve? Non mi hanno mai chiamato, il mercato inizia il 1 settembre, non conosco le strategie bianconere per il prossimo mercato".