Jorginho, l'agente: "Difficile che la Juventus possa permetterselo, nessun mi ha chiamato"

Arrivano altre parole da parte dell'agente di Jorginho, Joao Santos, in merito alle voci dell'interessamento da parte della Juventus per il suo assistito:

"Apprendo di questi continui rumors soltanto dai giornali, perché nessuno della Juventus mi ha contattato. Sarri lo apprezza molto come persona e come giocatore, hanno lavorato molto bene insieme ma non c'è altro. Il ragazzo pensa solo al Chelsea, ha ripreso ad allenarsi e si sta preparando per l'inizio della Premier. A parte che, a mio parere, è difficile che i bianconeri oggi possano acquistarlo. Non sarà infatti un mercato normale quello che vivremo, a livello economico sarà condizionato dalla pandemia. E poi Jorginho ha un contratto in essere con il Chelsea fino al 2023, è il vice capitano ed è considerato un giocatore molto importante per la squadra".