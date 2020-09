Jorginho, l'agente: "Con Sarri alla Juventus sarebbe andato lì"

Ultime notizie calcio - Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Jorginho e il mercato? Oggi pensa alla Nazionale, alle due partite da giocare. È felice della chiamata di Mancini e vuole dare il suo contributo. Ha tre anni di contratto con il Chelsea. Il mercato è lungo, durerà fino al 5 ottobre. E se il Chelsea dovesse pensare che il ragazzo non fa più parte del progetto, troverei una soluzione alternativa. L’anno scorso ha fatto quaranta partite con il Chelsea ed è importante per la Nazionale. Vedremo. Fin adesso non abbiamo ricevuto proposte ufficiali. È comunque apprezzato da più parti, nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche. Su di lui la Juve di Sarri? Si. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic che il club inglese però non ha preso in considerazione. A me però Paratici non ha mai chiamato. Con Sarri sarebbe andato alla Juve? Penso di si".