Jorginho, l'agente: "Non so se Sarri resta al Chelsea. Jorge con lui alla Juve? Al momento non c'è nulla, ma sono professionisti..." [ESCLUSIVA]

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live'.

“Jorge ha fatto benissimo quest’anno: terzo posto in campionato, vittoria in Europa League… Adesso è concentrato in vista degli impegni con la Nazionale italiana. Sarri ancora al Chelsea? Non lo so, non lavoro con il mister. So solo che ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. Jorginho e Sarri alla Juventus? Non sarebbe una cosa strana, sono dei professionisti e non hanno un contratto infinito. Al momento entrambi hanno un contratto con il Chelsea e non c'è nulla ma se le cose dovessero cambiare si farà l’interesse di tutte le parti in causa. Seguo sempre il campionato italiano, ho visto 4-5 partite del Napoli, in questa squadra c'è tutto per vincere, dai tifosi alla società fino ad arrivare alla rosa".