John Elkann avverte Sarri: "L'obiettivo è vincere e continuare a farlo!"

John Elkann, presidente di FCA, era presente ieri a Villar Perosa per l'esordio di Maurizio Sarri alla tradizionale amichevole estiva in famiglia contro la Juventus B. In tale occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate questa mattina dall'edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E' bello essere qui con Andrea Agnelli, con la famiglia e con la Juventus. Si capisce cosa sia la Juve da qui. È bello anche per Sarri sentirsi a casa in questo ambiente, per vedere la Juventus del futuro. Siamo qui per festeggiare la Juve del passato, che ha vinto tanto, e soprattutto la Juve del futuro. Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. Sono certo che Sarri lo saprà interpretare al meglio, l’importante è che si senta a casa. È contento dell’ambiente, del mercato e degli acquisti. L’obiettivo è prima di tutto quello di vincere e noi, insieme a tifosi abbiamo tutte l’intenzione di continuare a farlo".