Jeda: “Neres ritornerà in Nazionale, deve ringraziare Conte e il Napoli”

Jeda, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Neres? Sono convinto che Conte e il Napoli lo aiuteranno a tornare in Nazionale, il fatto che lui si sia messo a disposizione e che sia voluto venire a Napoli con un allenatore molto esigente è importante. Neres aveva bisogno di un’esperienza come questa per ritornare ad essere quello che era all’Ajax, lo Shakhtar non è stata la scelta giusta per mantenere il livello mostrato in Olanda. Secondo me ha trovato la piazza giusta”.