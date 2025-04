Jankulovski: "Napoli, una stagione incredibile con Conte: farebbe bene a restare dov'è, ha un carattere forte"

Ultime calcio - Marek Jankulovski, ex terzino sinistro di Milan e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb a margine dell'evento "Bare Knuckle Fighting Championship" a Firenze:

Sei legato ai colori rossoneri: il Milan ha vissuto una stagione altalenante, ma è in finale di Coppa Italia.

"E' una stagione strana, ma comunque ha vinto la Supercoppa Italiana a gennaio, ora speriamo che vinca la Coppa Italia: non sono magari i due trofei dei più prestigiosi che si aspettano i tifosi, lo Scudetto o la Champions, però comunque spero che vinciamo questo trofeo anche per essere sicuri di andare in Europa. Non mi riesco a immaginare il Milan fare una stagione senza Europa. Penso sempre positivo e spero che il prossimo anno possa essere diverso".

Che stagione sta facendo Conte al Napoli?

"Una stagione incredibile, nessuno si immaginava che dopo 2 anni potessero vincere di nuovo. Non avere le coppe è un vantaggio, con Conte stanno andando fortissimo. Così come tifo Milan, tifo anche Napoli perché possa vincere lo Scudetto".

Conte dovrebbe restare al Napoli, o potrebbe essere una grande idea quella di un ritorno alla Juventus?

"Secondo me farebbe benissimo a rimanere dov'è. Ma sai, nel calcio di oggi magari vinci lo Scudetto e poi cambi perché non ti piace qualcosa, lui ha sicuramente un carattere forte ed ha già fatto trapelare cose che non ha apprezzato, vediamo. Qualsiasi squadra che dovesse prenderlo, farebbe un affare".