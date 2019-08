Calciomercato Napoli - Il Real Madrid ed il centrocampista olandese dell'Ajax Donny Van de Beek sono riusciti a trovare un accordo contrattuale per la prossima stagione, lo annuncia l'edizione online di Marca. A questo punto servirà trovare un accordo tra il Real Madrid ed il club olandese, che valuta il calciatore tra i 60 ed i 70 milioni di euro. Un altro centrocampista per Zinedine Zidane, con gli spazi per James Rodriguez che si ridurrebbero sempre di più, con la Ssc Napoli in agguato.