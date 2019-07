James Rodriguez, l'ex moglie: "L’affare con il Real non è così facile, le trattative non dipendono dai giocatori: la soluzione può essere diversa"

Calcio Mercato Napoli - Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli David ed ex moglie di James Rodriguez, obiettivo azzurro sul mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Caracol Radio (riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport):

«Dove andrà? Vediamo se soffiando sulla torta, una candelina ci soffierà qualche notizia! Da quello che so ci sono tre o quattro club che lo vogliono. Però molte volte, purtroppo, le trattative non dipendono dai giocatori: il calciatore si esprime, insiste, ma poi ci sono anche valori economici da rispettare.

L’affare con il Real non è così facile come si dice: sono in ballo tanti soldi e il Madrid li pretende in un’unica soluzione. Tutto questo disturba un bel po’ il processo: e a prescindere da ciò che vuole il giocatore, la soluzione finale può anche essere diversa dalla sua volontà per motivazioni di carattere economico»