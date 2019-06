James-Napoli, Venerato a CN24: "12mln di distanza col Real Madrid, il decreto Crescita impone la firma da metà luglio in poi"

Ultimissime notizie Napoli calcio: si infiamma il calciomercato, con la società partenopea a tutti i costi intenzionata ad acquistare James Rodriguez in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante colombiano è legato al Real Madrid, che sta cercando di ricavare il più possibile dal trasferimento del giocatore, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su Calcio Napoli 24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Venerato ha rivelato le ultimissime notizie legate alla trattativa tra Napoli e Real Madrid per l'acquisto di James Rodriguez, evidenziando alcune delle difficoltà riscontrate dal presidente De Laurentiis nella trattativa.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“James Rodriguez ed il Napoli? Lo avevano già dato per fatto, da qui a dire che non si fa però ce ne vuole. È un discorso che va fatto con cautela, ma il Napoli lo farà. Ci sono tre-quattro step da valutare: la valutazione complessiva, dodici milioni di differenza tra Napoli e Real Madrid. Il Napoli vorrebbe il prestito gratuito con diritto di riscatto, il Real preferirebbe anche cederlo a titolo definitivo o quantomeno in prestito oneroso. Un altro punto di distanza è questo: nel fine settimana il decreto crescita dovrebbe diventare legge, ma affinché ci sia la riduzione del gettito fiscale bisogna firmare un contratto da metà luglio, in Italia, che garantisca almeno due anni di lavoro. A livello fiscale non c’è fretta, ma bisogna sperare che entro fine settimana passi il decreto che aspettano tutte le società di Serie A”.