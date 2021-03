Jacomuzzi: "Rinvio Juventus-Napoli? Non capisco perché la Roma si sia intromessa. Sarri sarebbe uno stimolo per tutti"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente.

"Napoli? Siamo alle solite: se si trova tranquillità tra le varie componenti può dire la sua in campionato e contro qualsiasi tipo di avversario. Ci sono sempre queste situazioni di frizione e purtroppo a volte non c'era tranquillità e capacità di approcciarsi alle gare. I giocatori sono di prim'ordine, l'allenatore ha carattere e voglia. Bisogna lasciarli lavorare. Rinvio Juventus-Napoli? Non riesco a capire, normale che essendo state eliminate dalle coppe le squadre facciano il recupero quando possibile. Non capisco perché la Roma si sia intromessa. Corsa Champions? Il Napoli deve fare la corsa su sé stesso e giocando come sa fare. Sarri a Napoli? Sarebbe uno stimolo per tutti".