Jacomuzzi: "Natan? Lo vidi nell'under 17 del Brasile, ecco cosa pensai"

Notizie Calcio Napoli - L'ex ds del Napoli, Carlo Jacomuzzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ella trasmissione "Radio Goal":

"Grande lavoro del Napoli a livello di scouting anche in questo calciomercato. Natan l'avevo visto già nell'Under 17 del Brasile e già prometteva bene. Cajuste, invece non lo conoscevo. Non era tra i nomi presenti sul mio taccuino, complimenti allo scouting del Napoli. Per quanto riguarda Natan, quando lo vidi 17 anni, mi colpì la sua grandissima esplosività e la grande attenzione che aveva in campo. Era sempre attento e bravo a saper mantenere la linea difensiva".