Jacomuzzi: "Kilman potrebbe somigliare a Chiellini per tipologia di giocatore, ecco cosa gli manca"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex osservatore dell’Everton Carlo Jacomuzzi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kilman potrebbe somigliare a Chiellini per tipologia di giocatore, forse nel recupero arretrato gli manca qualcosa ma può migliorare: è forte di testa, ha personalità, esuberanza fisica, l’unico neo è che ha poca esperienza internazionale non avendo fatto le coppe europee. Ma messo in un gruppo che funziona bene, queste lacune si colmano facilmente: è un giocatore di primo livello. Lo Celso da giovane aveva un talento eccezionale, molto propenso sempre alla fase offensiva: al Tottenham non aveva molti spazi, ma giocava nel 4-3-3 e andava trovata una posizione giusta, nei tre offensivi e non nei tre di centrocampo. Gli servirebbe continuità però, non giocare solo a sprazzi. Meluso? Spesso l’ho trovato in giro per l’Europa per scovare talenti, conosce il calcio e lo capisce: prenderlo è stata una idea giusta per il Napoli”