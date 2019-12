Jacomuzzi a CN24: "Gattuso vicino ai napoletani ma deve entrare nella mentalità del calcio Napoli. Torreira o Berge? Meglio il primo: ecco perché"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Jacomuzzi, ex calciatore ed osservatore dell'Everton, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Chi tra Torreira e Berge? Sicuramente il primo. Ha più geometrie, conosce il calcio e la lingua, non ha bisogno di capire le pressioni. Il nuovo, invece, deve ambientarsi ed abituarsi e servono di solito tre o quattro mesi. Per Berge sarebbe difficile anche considerando la pressione che c’è a Napoli, la società farà anche queste valutazioni. Dal punto di vista caratteriale Gattuso è molto vicino ai napoletani: focoso, mette l’anima, la voglia di aiutare i ragazzi in campo. Deve entrare nella mentalità del calcio Napoli e questo non è semplice. Gli azzurri sono tutti grandi professionisti e non dovrebbero esserci difficoltà. Ancelotti? Non ci sono colpe, si è fatto affidamento su un gruppo di calciatori considerandoli in grado di lottare per il vertice.