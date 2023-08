Jacomuzzi: "Cajuste acquisto molto utile per due motivi, sarà l'alter-ego di Anguissa"

Carlo Jacomuzzi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Cajuste è un giocatore di corsa e movimento, molto utile. Garcia lo conosce dal campionato francese e sta cercando di mettere cose nuove nell’organico, andrà a fare l’alter-ego di Anguissa nella mediana azzurra. Bisognerà dargli tempo per entrare nel meccanismo del calcio italiano, io però dico che anche in Italia ci sono giocatore altrettanto validi come testimoniato dal mondiale dell’Under 20 e non sempre prendere dall’estero poi ti conviene".