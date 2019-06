Jacomuzzi a CN24: "Lukaku fuori portata, ma occhio a Milik: piace tanto in Premier"

Carlo Jacomuzzi, osservatore dell'Everton, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

“Lukaku è difficilissimo da portare a casa. Il salario inglese è diverso da quello italiano. Cifre che l'Italia non potrebbe sopportare. Milik? Si è messo in mostra e può interessare molto in Inghilterra dove cercano finalizzatori di area da rigore. Il calcio è cambiato un po' e lui può starci bene, ha tutte le caratteristiche da calciatore di vertice. L'Everton ha già in casa un calciatore come lui. Ci sono club, anche neopromosi, che possono provare ad acquistare il polacco anche se il Napoli se lo terrà stretto. Gli azzurri sono ora una società che non vende ma va a comprare in quanto si sta stabilizzando in Europa. Si cercherà di puntellare i reparti che necessitano di qualcosa. Diawara? Le squadre inglesi cominciano a giocare con due centrocampisti davanti alla difesa e lui potrebbe aiutare quello di qualità con le sue caratteristiche. Anche se negli ultimi 6 mesi non ha brillato tanto".