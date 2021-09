Jacomuzzi a CN24: "Due doti del Leicester possono creare problemi, Osimhen approfitti dei difensori fallosi e distratti di Rodgers"

Napoli - Carlo Jacomuzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Leicester lo scorso anno è stata fatta fuori dalla Champions per un solo punto. Hanno un valore di rosa importante e sono guidati da un allenatore con grande esperienza. Il Napoli si troverà di fronte una compagine molto veloce nel ribaltare l'azione, hanno due mezzali davvero efficaci nel tiro da fuori. Tentano sempre la verticalizzazione centrale, sulle fasce spingono poco. Loro puntano subito dritto verso l'area di rigore perchè hanno un attacco molto pericoloso con Vardy. In difesa invece sono molto fallosi e perdono le distanze nelle marcature, il Napoli deve approfittare di questo, specialmente Osimhen. Gli inglesi danno tutto in ogni competizione mentre noi italiani facciamo troppi calcoli badando alla tattica".