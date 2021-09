Jacobelli: "Osimhen? La riduzione squalifica è atto di giustizia sportiva"

Napoli calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, in diretta nell'editoriale del mercoledì su TMW Radio:

Oggi la Nazionale con la Lituania dovrà ritrovare il gol che è mancato nelle ultime due uscite...

"Fermo restando che la media gol nella gestione Mancini è di 2 gol e mezzo e rimane ottima. I due pareggi consecutivi hanno riproposto la questione, oggi sarà l'occasione propizia per risolverla e per spegnere le polemiche eccessive che sono arrivate sulla Nazionale campione d'Europa. Storicamente l'Italia, e i club del nostro paese, a settembre trovano molte difficoltà. Ci sono buone possibilità per la qualificazione in Qatar".

Le critiche che sta ricevendo Immobile?

"Critiche ridicole. Non si può giudicare solo per i gol fatti. Immobile ha vinto la scarpa d'oro due stagioni fa, è uno dei migliori centravanti del nostro campionato e ha una buona media gol anche in azzurro".

Si poteva pensare al rinvio di alcune partite di campionato visti i tanti impegni in nazionale dei giocatori?

"In base alla quantità dei giocatori impegnati in un altro continente si può pensare al rinvio, è giusto, come è successo in Liga. Ma fino a quando il nostro campionato continuerà a cominciare alla fine di agosto, il problema del calendario intasato rimarrà".

Che partita sarà Napoli-Juventus?

"L'esito è molto incerto, è difficile fare un pronostico. Spalletti ha i suoi problemi, lo abbiamo visto nell'amichevole persa 5-1 con il Benevento, mentre Allegri ha perso 19 giocatori in questa sosta per le nazionali. La presenza di Osimhen è un motivo di interesse in più. Considerando i precedenti ci stava tutta la riduzione della squalifica, è un atto di giustizia sportiva".